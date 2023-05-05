Журналисты выяснили, куда улетел ведущий пропавшего из эфира шоу «Пусть говорят» Дмитрий Борисов

Его местоположение удалось уточнить лишь благодаря публикации одной из участниц программы Светланы Мальковой на личной странице в соцсети. Проживающая в США женщина встретила телеведущего в Майами и сделала с ним фото. Между тем еще не ясно, Борисов улетел за океан в отпуск или переехал, передает kp.ru.