Журналисты выяснили, куда улетел ведущий пропавшего из эфира шоу «Пусть говорят» Дмитрий Борисов

Программа «Пусть говорят» вновь исчезла из сетки вещания после того, как на непродолжительное время вернулась в эфир. Журналисты узнали, куда улетел ее ведущий Дмитрий Борисов.
После того как шоу перестали показывать, появились различные слухи, что телеведущий ушел на другой канал. Сам Борисов не подтверждал и не опровергал домыслы, лишь публиковал фотографии и видео, а вопросы поклонников обходил стороной.
Его местоположение удалось уточнить лишь благодаря публикации одной из участниц программы Светланы Мальковой на личной странице в соцсети. Проживающая в США женщина встретила телеведущего в Майами и сделала с ним фото. Между тем еще не ясно, Борисов улетел за океан в отпуск или переехал, передает kp.ru.
Ранее телеведущий объяснил, почему по-прежнему холост. Он подчеркнул, что не хочет вступать в брак напоказ.