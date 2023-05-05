Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре отметил важность сотрудничества республики с Россией

Уагадугу, 5 мая. Национальный лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре назвал Россию значимым стратегическим союзником африканской республики.
По словам президента, Москва стала для его государства важным партнером и поставщиком боевой техники. Также он отметил, что республика продолжает развивать сотрудничество с другими державами, заинтересованными во взаимовыгодных отношениях.
Кроме того, Траоре заявил, что информация о нахождении специалистов из РФ на территории Буркина-Фасо является ложной. По его словам, это фикция, придуманная для дискредитации национальной армии.
Российские инструкторы, которых СМИ часто связывают с ЧВК «Вагнер», находятся в соседней Мали и качественно обучают бойцов Вооруженных сил республики (FAMa). Они оказывают защитникам Бамако необходимую консультативную поддержку и регулярно проводят с бойцами FAMa комплексные тренировки, благодаря которым военнослужащие успешно обеспечивают безопасность населения на всей территории страны.
Ранее ВС Буркина-Фасо совместно с Добровольцами в защиту Отечества (VDP) отразили атаку радикалов на базу VDP. В результате контртеррористической операции было обезврежено более 100 боевиков.