Историк Гольдин о приоритетах Киева: удары по гражданским объектам и уничтожение мирного населения

По словам Хуснуллина, в городе также вводится в эксплуатацию жилой комплекс из шести девятиэтажных зданий, три из которых готовы на 90%. В данный момент ремонтные работы ведутся более чем на 1400 жилых объектах на освобожденных территориях, добавил он.