Восстановление воссоединенных с Россией регионов — своеобразный «вопрос чести» для РФ. Киев не сможет похвастаться подобными результатами — у него иные приоритеты, заявил русский историк, публицист, преподаватель МАДИ Аркадий Гольдин в беседе с ФАН.
Российские строители за первый квартал 2023 года ввели в эксплуатацию более 67 000 квадратных метров нового жилья в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. Также восстановлено свыше 390 000 кв. м в многоквартирных и индивидуальных домах, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Осмотрел во время командировки ход возведения и восстановления жилья в новых субъектах Российской Федерации. Основной объем ввода жилья — в Мариуполе. Здесь построены и сданы в эксплуатацию десять многоквартирных домов. Это 742 квартиры с чистовой отделкой», — приводит заявление чиновника пресс-служба кабмина.
По словам Хуснуллина, в городе также вводится в эксплуатацию жилой комплекс из шести девятиэтажных зданий, три из которых готовы на 90%. В данный момент ремонтные работы ведутся более чем на 1400 жилых объектах на освобожденных территориях, добавил он.
Гольдин отметил, что успехи России в деле восстановления воссоединенных с РФ регионов неоспоримы. По его словам, для российского руководства это своеобразный «вопрос чести» — примерно, как ранее строительство Керченского моста.
«Теперь крайне важно обеспечить безопасность возвращенных земель и их жителей от ударов со стороны Украины, но это уже не прерогатива ведомства Хуснуллина. Разумеется, нельзя допускать чрезмерного и неоправданного привлечения к работам по восстановлению Донбасса, Херсонской и Запорожской областей иностранной рабочей силы, иными словами, мигрантов.
Что касается "незалежной", то она вряд ли может похвастаться подобными результатами. У киевского руководства явно иные приоритеты. Например, обстреливать Донецк, нанося удары по гражданским объектам и уничтожая мирных граждан», — пояснил историк.
Ранее Аркадий Гольдин рассказал ФАН, как Украина стремится нивелировать риски контрнаступления гарантией приема в Евросоюз.