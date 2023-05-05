Военный эксперт Никулин: ситуацией с боеприпасами для ЧВК «Вагнер» должен заняться лично президент Владимир Путин

Проблема с боеприпасами у ЧВК «Вагнера» существует, ее надо решать, но она почему-то не решается. Об этом в интервью ФАН заявил военный эксперт и бывший член Комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.
«Евгения Пригожина и его военную компанию отключили уже и от всех видов специальной связи, ну и попросту игнорируются вопросы эти. Я думаю, на это должен обратить свое внимание лично Верховный главнокомандующий», — заявил собеседник ФАН.
По его словам, если ЧВК «Вагнера» уйдут из Бахмута, «наше продвижение там, очевидно, замедлится».
«А в свете готовящегося контрнаступления ВСУ вся эта ситуация ничего хорошего нам не сулит, — заметил Никулин. — Неудачный момент для того, чтобы покинуть Бахмут — но, видимо, ситуация вынуждает Пригожина сделать это».
Военный эксперт отметил, что на все это «как-то должны отреагировать в Минобороны РФ».
«Посмотрим, как сработают наши власти в этот момент! А вообще, я считаю, что ситуацией должен заняться лично Владимир Путин», — резюмировал собеседник ФАН.
Ранее основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин выпустил обращение к российским военачальникам, Верховному главнокомандующему и народу РФ относительно ситуации в Бахмуте. В частности, он заявил, что 10 мая намерен вывести бойцов «оркестра» из этого населенного пункта в связи с острой нехваткой боеприпасов.