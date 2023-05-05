Врачи Петербурга спасли загоревшегося во время покраски машины рабочего СТО

Как стало известно изданию Neva.Today, 20-летний сотрудник СТО в Актерском проезде выполнял работы по покраске автомобиля. В какой-то момент краска, попавшая на его штаны, вспыхнула. Огонь удалось сбить, но мужчина все-таки успел получить ожоги.