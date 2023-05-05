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Врачи Петербурга спасли загоревшегося во время покраски машины рабочего СТО

Происшествия
Врачи Петербурга спасли загоревшегося во время покраски машины рабочего СТО

На одной из станций техобслуживания (СТО) Петербурга произошел несчастный случай.

Как стало известно изданию Neva.Today, 20-летний сотрудник СТО в Актерском проезде выполнял работы по покраске автомобиля. В какой-то момент краска, попавшая на его штаны, вспыхнула. Огонь удалось сбить, но мужчина все-таки успел получить ожоги.

Посреди ночи пострадавшего госпитализировали в клинику. Петербургские врачи диагностировали термический ожог обеих ног и оказали пациенту квалифицированную медпомощь. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.
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