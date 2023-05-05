Работники брянского управления ветеринарии незаконно оштрафовали 15 бизнесменов

По результатам таких проверочных мероприятий были возбуждены дела об административных правонарушениях, а мировые судьи выносили решения о штрафных санкциях. Сотрудники прокуратуры в судах опротестовали 15 подобных постановлений, которые затем признали не имеющими законных оснований и отменили, сообщили в прокуратуре Брянской области.