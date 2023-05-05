Работники брянского управления ветеринарии незаконно оштрафовали 15 бизнесменов

Управление ветеринарии в Брянской области неправомерно взыскало штрафы с 15 предпринимателей. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как пишет интернет-издание «Брянские новости», по данным прокуратуры, внеплановые выездные проверки в отношении представителей бизнеса ветеринары осуществляли, не согласовывая свои действия с надзорным ведомством.
По результатам таких проверочных мероприятий были возбуждены дела об административных правонарушениях, а мировые судьи выносили решения о штрафных санкциях. Сотрудники прокуратуры в судах опротестовали 15 подобных постановлений, которые затем признали не имеющими законных оснований и отменили, сообщили в прокуратуре Брянской области.