Карантин по птичьему гриппу введен в нескольких районах Йошкар-Олы

Угрожаемая зона распространяется на пять километров от границ очага и захватывает поселок Нолька и деревни Большая Ноля, Новотроицк и Сидорово. В период действия карантина запрещается лечить больных птиц, посещать территории эпизоотических очагов, ввозить и вывозить птиц и их яйца, убивать птиц с целью их употребления в пищу, а также вывозить корма для всех видов животных, с которыми могли иметь контакт больные птицы.