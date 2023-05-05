Карантин по птичьему гриппу введен в нескольких районах Йошкар-Олы

С 4 мая на четырех территориях Йошкар-Олы объявлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Соответствующий указ подписал глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев.
Судя по координатам, предоставленным мэрией столицы республики, эпизоотический очаг находится в районе Ледового дворца. Пока не сообщается, были ли там обнаружены зараженные птицы, передает ИА «МедиаПоток».
Угрожаемая зона распространяется на пять километров от границ очага и захватывает поселок Нолька и деревни Большая Ноля, Новотроицк и Сидорово. В период действия карантина запрещается лечить больных птиц, посещать территории эпизоотических очагов, ввозить и вывозить птиц и их яйца, убивать птиц с целью их употребления в пищу, а также вывозить корма для всех видов животных, с которыми могли иметь контакт больные птицы.