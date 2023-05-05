ФСБ предотвратила покушение агентов ГУР Минобороны Украины на одного из руководителей Запорожской АЭС

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
Покушение готовили агенты Главного управления разведки министерства обороны Украины. Всего было задержано двое участников. Правоохранители изъяли у подозреваемых устройство, оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.
Накануне ФСБ предотвратили попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Подготовку теракта на территории полуострова координировало министерство обороны Украины. Правоохранители задержали семь человек, подозреваемых в соответствующей деятельности.