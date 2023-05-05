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ФСБ предотвратила покушение агентов ГУР Минобороны Украины на одного из руководителей Запорожской АЭС

Происшествия
ФСБ предотвратила покушение агентов ГУР Минобороны Украины на одного из руководителей Запорожской АЭС

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

Покушение готовили агенты Главного управления разведки министерства обороны Украины. Всего было задержано двое участников. Правоохранители изъяли у подозреваемых устройство, оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Накануне ФСБ предотвратили попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Подготовку теракта на территории полуострова координировало министерство обороны Украины. Правоохранители задержали семь человек, подозреваемых в соответствующей деятельности.
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