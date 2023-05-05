Случайно застреливший оленевода мужчина предстанет перед судом в Красноселькупском районе ЯНАО

Мужчина, случайно застреливший оленевода, предстанет перед судом в Красноселькупском районе ЯНАО. Местному жителю вменили совершение преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), пишет «Ямал-Медиа».
По данным сотрудников правоохранительных органов, у группы оленеводов сбежало стадо оленей. Животноводы вышли на их поиски и вскоре обнаружили парнокопытных. Тогда 39-летний ямалец выстрелил в вожака стада, который уводил оленей от людского преследования.
На линии выстрела оказался владелец стада. От полученного пулевого ранения мужчина скончался на месте происшествия до приезда врачей скорой помощи. В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело, которое вскоре передали в суд.