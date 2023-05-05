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Случайно застреливший оленевода мужчина предстанет перед судом в Красноселькупском районе ЯНАО

Происшествия
Случайно застреливший оленевода мужчина предстанет перед судом в Красноселькупском районе ЯНАО

Мужчина, случайно застреливший оленевода, предстанет перед судом в Красноселькупском районе ЯНАО. Местному жителю вменили совершение преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), пишет «Ямал-Медиа».

По данным сотрудников правоохранительных органов, у группы оленеводов сбежало стадо оленей. Животноводы вышли на их поиски и вскоре обнаружили парнокопытных. Тогда 39-летний ямалец выстрелил в вожака стада, который уводил оленей от людского преследования.

На линии выстрела оказался владелец стада. От полученного пулевого ранения мужчина скончался на месте происшествия до приезда врачей скорой помощи. В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело, которое вскоре передали в суд.
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