Случайно застреливший оленевода мужчина предстанет перед судом в Красноселькупском районе ЯНАО

По данным сотрудников правоохранительных органов, у группы оленеводов сбежало стадо оленей. Животноводы вышли на их поиски и вскоре обнаружили парнокопытных. Тогда 39-летний ямалец выстрелил в вожака стада, который уводил оленей от людского преследования.