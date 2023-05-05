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Премьер Венгрии Орбан назвал выгодополучателями украинского конфликта оружейников и бизнесмена Джорджа Сороса

Политика
Премьер Венгрии Орбан назвал выгодополучателями украинского конфликта оружейников и бизнесмена Джорджа Сороса

Противостояние Москвы и Киева на украинской территории выгодно производителям оружия. Соответствующую точку зрения озвучил глава Правительства Венгрии Виктор Орбан.

Своим мнением политик поделился в пятницу, 5 мая, в ходе разговора с ведущим радио Kossuth. В украинском конфликте также заинтересован и американский миллиардер Джордж Сорос, указал премьер-министр.

«Производители оружия процветают. Если посмотреть на биржевые показатели фирм-производителей оружия, то там огромный рост», — подытожил Орбан.

Ранее глава кабмина Венгрии объяснил, почему его государство заинтересовано в мире на украинской земле.
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