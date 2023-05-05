Сотрудница Салехардской ОКБ стала фигурантом уголовного дела после подделки больничного

Начальник отдела Салехардской ОКБ подделала больничный, что стало причиной прокурорской проверки. По ее результатам в отношении жительницы ЯНАО было возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Ямал-Медиа».
В прокуратуре пришли к выводу, что медицинский работник предоставила местному жителю фальшивый больничный. Мужчина, в свою очередь, при помощи этого документа смог оправдать отсутствие на работе и получить пособие.
Теперь гражданке РФ предстоит ответить перед законом по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Прокуратура держит на контроле расследование уголовного дела в отношении подозреваемой.