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Сотрудница Салехардской ОКБ стала фигурантом уголовного дела после подделки больничного

Происшествия
Сотрудница Салехардской ОКБ стала фигурантом уголовного дела после подделки больничного

Начальник отдела Салехардской ОКБ подделала больничный, что стало причиной прокурорской проверки. По ее результатам в отношении жительницы ЯНАО было возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Ямал-Медиа».

В прокуратуре пришли к выводу, что медицинский работник предоставила местному жителю фальшивый больничный. Мужчина, в свою очередь, при помощи этого документа смог оправдать отсутствие на работе и получить пособие.

Теперь гражданке РФ предстоит ответить перед законом по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Прокуратура держит на контроле расследование уголовного дела в отношении подозреваемой.
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