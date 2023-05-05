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Дипломат Мария Захарова обвинила власти Польши в неблагодарности из-за сноса памятника Красной армии в Глубчице

Политика
Дипломат Мария Захарова обвинила власти Польши в неблагодарности из-за сноса памятника Красной армии в Глубчице

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала снос монумента в польском городе Глубчица.

Институт национальной памяти Польши вел прямую трансляцию демонтирования памятника Благодарности Красной армии. Захарова, комментируя ситуацию в своем Telegram-канале заявила, что с этого дня польские власти считаются «неблагодарными».

Снесенный монумент был установлен в 1945 году за освобождение территории польской Глубчицы от нацистов. На месте расположения памятника были похоронены более 500 солдат 1-го Украинского фронта.
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