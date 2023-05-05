Глава ЛНА Халифа Хафтар обсудил с премьером Италии Мелони ситуацию в Ливии и Северной Африке

Рим, 5 мая. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони ситуацию в Северной Африке и вопросы нелегальной миграции.
Это произошло во время его визита в Рим, говорится в заявлении пресс-службы ЛНА. Сообщается также, что Хафтар уже провел серию встреч с официальными лицами европейского государства, в том числе с главами МИД, МВД и минобороны.
Согласно информации СМИ, ссылающихся на источники в канцелярии премьер-министра Италии, в ходе переговоров глава ЛНА обсудил с Джорджей Мелони беспрецедентный рост миграционных потоков, направляющихся из Африки в ЕС через Средиземное море. Данная тема является одной из приоритетных для Рима, поскольку большая часть транзита нелегалов проходит через Ливию.
Кроме того, премьер-министр подтвердила в ходе встречи поддержку своей страны достижения ООН по активизации политического процесса в североафриканском государстве. Она напомнила, что конечной целью международных усилий является проведение в Ливии президентских и парламентских выборов до конца 2023 года.
Стороны обсудили также нестабильную ситуацию в странах североафриканского региона. Мелони выразила особую озабоченность по поводу текущего конфликта в Судане, вспыхнувшего между армией и Силами быстрого реагирования.
Ранее Рим заявлял о своем намерении отправить в Триполи специальную миссию, в задачи которой входят вопросы миграции. Об этом в конце января сообщил министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози.