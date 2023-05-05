«Уровень музыкантов поднялся»: певец Сосо Павлиашвили высказался о современных исполнителях

Эстрадный певец и композитор Сосо Павлиашвили назвал преимущество современных музыкантов перед артистами 90-х годов. Об этом он рассказал в беседе с видеоблогером Эльдаром Джараховым.
В новом выпуске «Подкаста №1» певец отметил, что в настоящее время у артистов повысился уровень аранжировок и записи материалов. Кроме этого, он подчеркнул, что многие современные звезды очень хорошо поют и играют.
«В 90-е годы музыканты практически не нужны были: записывали все на студии, выносили, и они просто стояли и делали вид. Очень много потрясающих музыкантов, кто не успел уехать или занять себя, деградировали, потому что они были не нужны…», — рассказал Павлиашвили.
Также по словам композитора, сейчас есть нужная для концерта качественная аппаратура, которой не хватало в конце прошлого века. Помимо этого, у современных исполнителей есть «плеяда профессиональных ребят», которые помогают и «понимают с полу слова».
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