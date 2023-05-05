Более 18 тысяч домохозяйств Киевской области остались без света из-за сбоев в энергетической инфраструктуре

В Киевской области Украины более 18 тысяч домохозяйств остались без света в результате технологических сбоев на объектах энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Минэнерго страны.
Кроме того, без электричества продолжают находиться жители в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Перебои также отмечаются в подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об отсутствии света в значительной части областного центра Запорожской области. Он опубликовал видео, где на фоне слышны звуки взрывов.