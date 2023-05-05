Виртуальную 3D-галерею ко Дню Победы откроют на станциях МЦД «Окружная» и «Печатники»

В День Победы пассажирам электричек будут раздавать памятные открытки с эпизодами из фронтовых писем солдат и офицеров Красной армии. Получить их можно будет, приобретая проездной билет в кассах основных железнодорожных вокзалах столицы. В публикации также подчеркивается, что некоторые из представленных на выставке фоторабот ранее никогда не публиковались.