Виртуальную 3D-галерею ко Дню Победы откроют на станциях МЦД «Окружная» и «Печатники»

Москвичи и гости столицы смогут увидеть виртуальную 3D-галерею на станциях «Окружная» и «Печатники» Московского центрального диаметра (МЦД). Пассажирам МЦД будут представлены снимки советских фотографов из коллекции «Великие испытания – Великая Победа», пишет «Дни.ру».
В День Победы пассажирам электричек будут раздавать памятные открытки с эпизодами из фронтовых писем солдат и офицеров Красной армии. Получить их можно будет, приобретая проездной билет в кассах основных железнодорожных вокзалах столицы. В публикации также подчеркивается, что некоторые из представленных на выставке фоторабот ранее никогда не публиковались.
Накануне в Москве прошла репетиция военного парада Победы, который, как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отменять не намерены.