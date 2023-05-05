Администраторы Telegram-канала арестованной Елены Блиновской продолжают продажу сертификатов на марафон 16 мая

Об этом сообщил источник ФАН. По его сведениям, некоторые ее подписчики, которые уже в курсе происходящего в жизни «королевы марафонов», начали задавать неудобные вопросы. Так, потенциальные участники интересуются у администраторов Блиновской, что делать, если сертификаты уже приобретены, а блогеру запрещено пользоваться интернетом.