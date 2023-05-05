Администраторы Telegram-канала арестованной Елены Блиновской продолжают продажу сертификатов на марафон 16 мая

Появившиеся в СМИ данные о том, что «курсы успеха» арестованного блогера Елены Блиновской якобы больше не доступны для покупки — не соответствуют действительности. Администраторы ее Telegram-канала продолжают продажу сертификатов на марафон, стартующий 16 мая.
Об этом сообщил источник ФАН. По его сведениям, некоторые ее подписчики, которые уже в курсе происходящего в жизни «королевы марафонов», начали задавать неудобные вопросы. Так, потенциальные участники интересуются у администраторов Блиновской, что делать, если сертификаты уже приобретены, а блогеру запрещено пользоваться интернетом.
Помощники арестованной за неуплату налогов знаменитости успокаивают пользователей, обещая, что ничего плохого не произойдет, а сертификаты будут действительны и на более поздние числа. Последняя формулировка говорит о том, что организаторы марафонов в любом случае не собираются возвращать клиентам деньги.
Ранее психолог Вероника Степанова прокомментировала деятельность блогера Елены Блиновской. По ее словам, знаменитость уже «почувствовала кровь» и сможет заработать деньги даже на происходящем с ней сейчас.