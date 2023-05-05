Телевизор был похищен из кабинета нижегородского замминистра по социальной политике

В Нижнем Новгороде из кабинета заместителя министра по социальной политике Александра Бовина украли телевизор. Подозревается электрик, недавно уволенный за пьянство.
Бывший работник трудился в государственном учреждении до 30 апреля. Потом он был уличен в пьянстве на рабочем месте и уволен, сообщает сетевое издание «Живем в Нижнем». Заметив пропажу, замминистра позвонил правоохранителям, которые быстро вычислили подозреваемого.
Известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи и разбой. Не очень понятно, как он с такой биографией сумел устроиться на работу в государственное учреждение. Обвинение электрику пока не предъявлено, продолжается сбор доказательств.