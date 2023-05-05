Телевизор был похищен из кабинета нижегородского замминистра по социальной политике

Известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи и разбой. Не очень понятно, как он с такой биографией сумел устроиться на работу в государственное учреждение. Обвинение электрику пока не предъявлено, продолжается сбор доказательств.