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Предстоящая суббота в Москве может стать самым холодным днем в истории города

Общество
Предстоящая суббота в Москве может стать самым холодным днем в истории города

Суббота 6 мая может стать одним из самых холодных дней в российской столице за весь период наблюдения. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам температура воздуха в Москве 6 мая будет на 7–8 градусов ниже климатической нормы. Днем воздух прогреется максимум до 5–7 градусов, с усилением ветра до 15 метров в секунду. Местами возможен мокрый снег.

«Не исключено, что это 6 мая станет одним из самых холодных за весь период наблюдений», — предположил Вильфанд.

Утро пятницы началось для жителей Петербурга со снегопада. В некоторых районах города образовался небольшой покров на клумбах и газонах.
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