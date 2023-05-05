Президент Сербии Александр Вучич приказал МВД провести «разоружение страны»

Сербский лидер Александр Вучич поручил сотрудникам Министерства внутренних дел провести разоружение страны.
Об этом стало известно 5 мая, в пятницу. Глава государства добавил, что в ближайшее время будет проведено практически полное разоружении Сербии.
«Правительство поручает МВД подготовить изменения в закон об оружии и боеприпасах, которые бы ужесточили условия хранения короткоствольного огнестрельного оружия», — указал президент.
Ранее Вучич сообщил, что арестованный за убийство восьми человек в Младеноваце мужчина никогда не выйдет на свободу. Подробностями прежде поделился сербский телеканал.