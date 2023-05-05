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Президент Сербии Александр Вучич приказал МВД провести «разоружение страны»

Политика
Президент Сербии Александр Вучич приказал МВД провести «разоружение страны»

Сербский лидер Александр Вучич поручил сотрудникам Министерства внутренних дел провести разоружение страны.

Об этом стало известно 5 мая, в пятницу. Глава государства добавил, что в ближайшее время будет проведено практически полное разоружении Сербии.

«Правительство поручает МВД подготовить изменения в закон об оружии и боеприпасах, которые бы ужесточили условия хранения короткоствольного огнестрельного оружия», — указал президент.

Ранее Вучич сообщил, что арестованный за убийство восьми человек в Младеноваце мужчина никогда не выйдет на свободу. Подробностями прежде поделился сербский телеканал.
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