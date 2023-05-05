Президент РФ Владимир Путин пригласил главу Таджикистана Эмомали Рахмона на мероприятия по случаю Дня Победы

Российский лидер Владимир Путин пригласил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на мероприятия по случаю Дня Победы. Об этом сообщили на сайте главы государства.
Там отметили, что между представителями стран состоялся телефонный разговор. Путин и Рахмон поздравили друг друга с 78-й годовщиной Победы. Во время диалога также была поднята тема развития стратегического партнерства Таджикистана и России по всем направлениям. Главы стран выразили готовность к укреплению сотрудничества.
После попытки атаковать Кремль беспилотником власти решили не отменять военный парад на Красной площади. В связи с проведением праздничных мероприятий в столице ограничили возможность использования каршеринга.