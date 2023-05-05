Президент РФ Владимир Путин пригласил главу Таджикистана Эмомали Рахмона на мероприятия по случаю Дня Победы

Там отметили, что между представителями стран состоялся телефонный разговор. Путин и Рахмон поздравили друг друга с 78-й годовщиной Победы. Во время диалога также была поднята тема развития стратегического партнерства Таджикистана и России по всем направлениям. Главы стран выразили готовность к укреплению сотрудничества.