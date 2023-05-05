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Блогера Елену Блиновскую предупредили в SMS-сообщении о готовящемся задержании

Происшествия
Блогера Елену Блиновскую предупредили в SMS-сообщении о готовящемся задержании

В ночь перед арестом блогерше Елене Блиновской отправили сообщение, чтобы она успела покинуть страну, сообщает 112.

В ночь перед задержанием Блиновской пришло смс-сообщение с текстом «Лена, беги!». Блогерша наутро вызвала личного водителя и планировала пересечь российско-белорусскую границу, однако была задержана в Смоленской области.

Отмечается, что следователям известна личность отправившего сообщение. Информатор не является сотрудником органов, поэтому за распространение служебной информации не несет ответственность.

Ранее мужа Блиновской допрашивали по делу о неуплате налогов в качестве свидетеля. Следствие предполагало, что полученные с продаж марафонов средства Блиновская могла выводить через компании супруга-бизнесмена.
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