Блогера Елену Блиновскую предупредили в SMS-сообщении о готовящемся задержании

В ночь перед арестом блогерше Елене Блиновской отправили сообщение, чтобы она успела покинуть страну, сообщает 112.
В ночь перед задержанием Блиновской пришло смс-сообщение с текстом «Лена, беги!». Блогерша наутро вызвала личного водителя и планировала пересечь российско-белорусскую границу, однако была задержана в Смоленской области.
Отмечается, что следователям известна личность отправившего сообщение. Информатор не является сотрудником органов, поэтому за распространение служебной информации не несет ответственность.
Ранее мужа Блиновской допрашивали по делу о неуплате налогов в качестве свидетеля. Следствие предполагало, что полученные с продаж марафонов средства Блиновская могла выводить через компании супруга-бизнесмена.