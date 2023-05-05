Аналитик из США Брендан Коул назвал ВКС козырем России перед запланированным контрнаступлением ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) станут для России козырем перед планируемым ВС Украины контрнаступлением. Об этом в своем материале для Newsweek рассказал аналитик Брендан Коул.
По мнению автора, именно ВКС станут ключевым козырем Кремля в случае контрнаступления Киева. В распоряжении РФ находится авиапарк из 120 бомбардировщиков и 900 истребителей, отметил Коул.
«Это — козырь перед ожидаемым украинским контрнаступлением», — пишет аналитик.
Ранее появилась информация, что созданные российскими специалистами новые комплексы вооружений на основе обычных авиабомб ФАБ позволили бомбардировщикам РФ наносить удары, не заходя в зону ПВО врага. Новая тактика российской армии стала большой проблемой для ВСУ.