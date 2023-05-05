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Полицейские Краснодарского края изъяли у местного жителя около килограмма наркотического вещества

Общество
Полицейские Краснодарского края изъяли у местного жителя около килограмма наркотического вещества

В Динском районе Краснодарского края правоохранители задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. У мужчины было изъято около килограмма запрещенного вещества.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Ему может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного срока, передает «Кубанское информационное агентство».

При досмотре автомобиля 36-летнего жителя Краснодара сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД Динского района обнаружили пластиковый пакет, электронные весы и упаковочные материалы. Согласно заключению экспертизы, в пакете находилось наркотическое вещество. Злоумышленник приобрел его через интернет и планировал сбывать с помощью закладок на территории региона.

В настоящее время продолжается сбор и закрепление доказательной базы для последующей передачи материалов уголовного дела в суд.
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