Полицейские Краснодарского края изъяли у местного жителя около килограмма наркотического вещества

При досмотре автомобиля 36-летнего жителя Краснодара сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД Динского района обнаружили пластиковый пакет, электронные весы и упаковочные материалы. Согласно заключению экспертизы, в пакете находилось наркотическое вещество. Злоумышленник приобрел его через интернет и планировал сбывать с помощью закладок на территории региона.