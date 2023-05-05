Банковская группа из Австрии RBI поддерживает связь в России только с «Райффайзенбанком»

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) прервала деловые связи со всеми российскими финансовыми организациями, кроме своей «дочерний» компании в РФ «Райффайзенбанк», информирует РБК.
RBI почт полностью свернула свою деятельность в Российской Федерации. Австрийские финансисты минимизировали свой бизнес на территории РФ, объяснив это осложнившимися условиями для продолжения работы в России. Ранее представители банка заявили о желании продать свои активы в стране.
По результатам 2022 года российский «Райффайзенбанк» показал хороший финансовый итог — прибыль банка составила 141 млрд рублей. Это второй результат среди банковских учреждений на рынке РФ.
Напомним, что глава Сбербанка Герман Греф заявил, что переговоры об обмене активами с австрийской группой Raiffeisen Bank International не ведутся.