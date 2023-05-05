Банковская группа из Австрии RBI поддерживает связь в России только с «Райффайзенбанком»

RBI почт полностью свернула свою деятельность в Российской Федерации. Австрийские финансисты минимизировали свой бизнес на территории РФ, объяснив это осложнившимися условиями для продолжения работы в России. Ранее представители банка заявили о желании продать свои активы в стране.