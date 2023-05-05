Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Банковская группа из Австрии RBI поддерживает связь в России только с «Райффайзенбанком»

Экономика
Банковская группа из Австрии RBI поддерживает связь в России только с «Райффайзенбанком»

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) прервала деловые связи со всеми российскими финансовыми организациями, кроме своей «дочерний» компании в РФ «Райффайзенбанк», информирует РБК.

RBI почт полностью свернула свою деятельность в Российской Федерации. Австрийские финансисты минимизировали свой бизнес на территории РФ, объяснив это осложнившимися условиями для продолжения работы в России. Ранее представители банка заявили о желании продать свои активы в стране.

По результатам 2022 года российский «Райффайзенбанк» показал хороший финансовый итог — прибыль банка составила 141 млрд рублей. Это второй результат среди банковских учреждений на рынке РФ.

Напомним, что глава Сбербанка Герман Греф заявил, что переговоры об обмене активами с австрийской группой Raiffeisen Bank International не ведутся.
Райффайзенбанк Россия дочерняя компания россия банк Raiffeisen Bank Internationa Герман Греф RBI
Военкоры ФАН