Аналитик Литовкин: Устроив инцидент с БПЛА «Байрактар» над Киевом, ВСУ показали себя в глупом свете

Накануне украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 над центром Киева, опубликовав эту видеозапись в интернете. Позднее командование ВВС Украины подтвердило уничтожение своего беспилотника.
Как сообщил ФАН военный эксперт Виктор Литовкин, с помощью этого глупого инцидента украинцы пытались отвести от себя подозрения в организации ночного удара по Кремлю 3 мая.
Как сообщили украинские СМИ, БПЛА «Байрактар» был сбит над Киевом зенитной ракетой ВСУ. В результате падения дрона начался пожар в четырехэтажном здании в Печерском районе города, были разрушены конструкции здания на площади 150 квадратных метров. Позднее стало известно, что обломки БПЛА упали на здание торгово-офисного центра, пострадавших нет.
Поначалу в украинских соцсетях высказывались предположения, что сбит был российский БПЛА «Корсар» или «Форпост». Но военные эксперты быстро установили, что у российских БПЛА совсем другой хвост. Кроме того, турецкий «Байрактар» имеет характерные очертания, в том числе плавные переходы от корпуса к крыльям, в то время как у «Корсара» там прямой угол, к тому же у российского БПЛА есть убирающиеся шасси. Также у сбитого над Киевом беспилотника были отчетливо видны четыре точки подвески под вооружение и три пропеллера — явные признаки «Байрактара».
Позднее командование ВВС Украины подтвердило, что «Байрактар TB2» во время планового полета потерял управление, в связи с чем было принято решение о его уничтожении. Украинская сторона предположила, что с БПЛА случилась техническая неисправность. Как сообщил по этому поводу ФАН военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, украинцы пытались инсценировать «российский удар по Киеву», но в итоге попали в глупую ситуацию.
«На мой взгляд, инцидент с беспилотником над центром Киева в очередной раз подтвердил, что столица Украины очень плохо прикрыта от ударов с воздуха. Да, там установлены две батареи американской системы «Пэтриот», но она не способна бороться с БПЛА. Во-первых, «Пэтриот» не очень хорошо «видит» объекты, летящие на небольших высотах, во-вторых, у нее слишком мощные и очень дорогие ракеты», — указал аналитик.
Литовкин назвал инцидент с «Байрактаром» «неудачной клоунадой военных ВСУ».
«Я полагаю, что этот «Байрактар» вовсе не сбился с курса, как теперь пытаются доказать украинцы. Мне кажется, таким нелепым способом украинские военные пытались замаскировать свое же преступление, которое они совершили в ночь со 2 на 3-е мая над Москвой. Видимо, поначалу они хотели изобразить «российский ответ», и показать — мол, «вот, теперь российский беспилотник атакует столицу Украины, его якобы запустили русские, чтобы убить мирных жителей города», — отметил эксперт. — Вообще, согласно нынешней украинской мифологии, атаку на Кремль тоже устроили сами русские, создав тем самым повод, чтобы затем атаковать резиденцию президента Украины при помощи БПЛА. Но даже в этом ВСУ облажались, потому что наши военные блогеры быстро и точно установили, что «атакующим» беспилотником был «Байрактар», который имеется в распоряжении только у украинских военных».
Аналитик напомнил по этому поводу поговорку «Факир был пьян, и фокус не удался».
«Все это дешевое представление показало, что в арсенале украинцев — по-прежнему примитивные, мелочные приемы. Попытка скрыть свое преступление, тот теракт, который они совершили над Кремлем, выглядела абсолютно жалко. На фоне того, как оперативно сейчас работают информресурсы с обеих сторон, такие номера больше не проходят», — пояснил Литовкин.
Он сообщил ФАН, что накануне ему довелось дискутировать с украинским политологом в одном из телеэфиров, и он был поражен тем, какая же сейчас каша в голове у этих людей.
«Этот «специалист» был убежден, что россияне не только запустили свои беспилотники на Москву и Киев. Но и сами взорвали свой же трубопровод «Северный поток», в который ранее вложили миллиарды долларов. Причем он считает, что мы сделали это лишь для того, чтобы повысить цены на газ в Европе! Этот дурак даже не понимал простого факта, что газовые цены для европейцев таким образом повысили американцы, получающие основные бонусы от этого. На Украине искренне считают, что Россия взорвала свои «Северные потоки», чтобы тем самым помочь США получать сказочные прибыли от торговли газом! Поэтому не стоит удивляться тому, что и инцидент с беспилотником над Киевом они объяснили самым идиотским образом», — заключил Виктор Литовкин.
Напомним, накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах после падения беспилотников в Соломенском и Печерском районах украинской столицы. По его информации, в Соломенском районе горело четырехэтажное здание бизнес-центра. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, в городе и области была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что очевидцы заметили неопознанные дроны над центром города.