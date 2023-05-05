Аналитик Литовкин: Устроив инцидент с БПЛА «Байрактар» над Киевом, ВСУ показали себя в глупом свете

Поначалу в украинских соцсетях высказывались предположения, что сбит был российский БПЛА «Корсар» или «Форпост». Но военные эксперты быстро установили, что у российских БПЛА совсем другой хвост. Кроме того, турецкий «Байрактар» имеет характерные очертания, в том числе плавные переходы от корпуса к крыльям, в то время как у «Корсара» там прямой угол, к тому же у российского БПЛА есть убирающиеся шасси. Также у сбитого над Киевом беспилотника были отчетливо видны четыре точки подвески под вооружение и три пропеллера — явные признаки «Байрактара».