Родственники актрисы Алины Покровской из Симферополя не переживают на фоне заявлений о контрнаступлении ВСУ

Ранее о своих украинских родственниках рассказала телеведущая Алла Данько. По ее словам, во время общения они стараются обсуждать только бытовые вопросы, поскольку диктор не исключает, что ее слова могут отрицательно обернуться для ее родных, которые находятся сейчас в этой стране.