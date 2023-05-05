Родственники актрисы Алины Покровской из Симферополя не переживают на фоне заявлений о контрнаступлении ВСУ

Народная артистка РФ Алина Покровская рассказала телеведущему Борису Корчевникову об отношении своей сестры Натальи Новок, которая живет в Симферополе, к сообщениям о контрнаступлении бойцов украинской армии.
По словам актрисы, чаще всего они общаются по телефону. На вопросы артистки ее родственница дает оптимистичные ответы.
«Кстати говоря, когда я ей звоню, и спрашиваю, как они там, она говорит, что "у нас хорошо, хорошая погода, да ничего они с нами не сделают". Она меня успокаивает», — передает слова своей сестры Покровская.
Следует отметить, что ранее заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что Киев будет готов «открыть страницу для обсуждения» только после того, как ВСУ достигнет границ Крыма.
Ранее о своих украинских родственниках рассказала телеведущая Алла Данько. По ее словам, во время общения они стараются обсуждать только бытовые вопросы, поскольку диктор не исключает, что ее слова могут отрицательно обернуться для ее родных, которые находятся сейчас в этой стране.