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Школа при российском посольстве в Варшаве полностью готова к возобновлению работы

Общество
Школа при российском посольстве в Варшаве полностью готова к возобновлению работы

Школа при посольстве России в польской столице готова к возобновлению учебного процесса. Об этом сообщил директор заведения Леонид Щукин.

По его словам, подготовка школы идет согласно плану. В настоящее время все учебные кабинеты оборудованы для проведения полноценных уроков.

«10 мая мы начинаем учебные занятия по расписанию», — указал Щукин.

Напомним, 29 апреля власти Варшавы ворвались с полицией в школу при российском посольстве и вынудили сотрудников покинуть здание под звуки марша «Прощание Славянки». Вице-мэр польской столицы Томар Братек заявил, что объект будет передан в собственность города и использовать в учебных целях.
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