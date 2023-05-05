Школа при российском посольстве в Варшаве полностью готова к возобновлению работы

Напомним, 29 апреля власти Варшавы ворвались с полицией в школу при российском посольстве и вынудили сотрудников покинуть здание под звуки марша «Прощание Славянки». Вице-мэр польской столицы Томар Братек заявил, что объект будет передан в собственность города и использовать в учебных целях.