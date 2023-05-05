Школа при российском посольстве в Варшаве полностью готова к возобновлению работы

Школа при посольстве России в польской столице готова к возобновлению учебного процесса. Об этом сообщил директор заведения Леонид Щукин.
По его словам, подготовка школы идет согласно плану. В настоящее время все учебные кабинеты оборудованы для проведения полноценных уроков.
«10 мая мы начинаем учебные занятия по расписанию», — указал Щукин.
Напомним, 29 апреля власти Варшавы ворвались с полицией в школу при российском посольстве и вынудили сотрудников покинуть здание под звуки марша «Прощание Славянки». Вице-мэр польской столицы Томар Братек заявил, что объект будет передан в собственность города и использовать в учебных целях.