Обозреватель Bloomberg провел параллель между возможным вступлением Украины в НАТО и Первой мировой войной

Обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут в своем материале заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс может привести к Третьей мировой войне.
Клут пишет, что Украину нельзя принимать в НАТО сейчас, когда продолжается конфликт с Россией. Аргументирует свое мнение журналист тем, что гарантии безопасности, представленные в пятой статье устава Альянса, приведут к эскалации. Причем пострадают от этого все страны НАТО.
«Сценарии эскалации предсказать невозможно. Но они включают сползание к Третьей мировой войне», — считает Клут.
Обозреватель также привел историческую аналогию. Он отметил, что пятая статья устава НАТО предполагает «автоматизм, мало чем отличающийся от более сложных конфигураций союзов», которые и привели в начале XX столетия к Первой мировой войне.
Ранее политолог Андрей Кошкин сообщил ФАН, почему США невыгодно вступление Украины в НАТО.