Обозреватель Bloomberg провел параллель между возможным вступлением Украины в НАТО и Первой мировой войной

Клут пишет, что Украину нельзя принимать в НАТО сейчас, когда продолжается конфликт с Россией. Аргументирует свое мнение журналист тем, что гарантии безопасности, представленные в пятой статье устава Альянса, приведут к эскалации. Причем пострадают от этого все страны НАТО.