Прибыль компании Apple от продаж iPhone выросла на 1,5%, несмотря на падение спроса на устройства

Общий объем продаж смартфонов Apple за первые три месяца текущего года вырос до 51,3 млрд долларов, сообщает The Times.
В связи с общим падением спроса на смартфоны в мире американская компания смогла увеличить продажи своей техники. Генеральный директор Apple Тим Кук отметил, что рост данных показателей произошел в условиях трудной макроэкономической ситуации.
Несмотря на неблагоприятные прогнозы экспертов, в Apple преодолели трудности, связанные с поставками, и наладили продажи. Отмечается, что на позитивное развитие ситуации также повлияло продвижение на новом индийском рынке.
Ранее конгрессмен США Майк Галлахер сообщил, что компания Apple может столкнуться с проблемами из-за планов Соединенных Штатов по экономическому «отделению» от Китая.