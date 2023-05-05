Вдова рок-исполнителя Горшенева заявила в полицию на участницу обнаженной фотосессии на могиле звездного мужа

По ее словам, она не хотела придавать ситуацию огласке. Однако Ольга считает, что в произошедшем необходимо разобрать ситуацию и узнать о мотивах поступка девушки. В том, будет ли заведено уголовное дело, вдова Горшка пока не уверена.