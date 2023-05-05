Вдова рок-исполнителя Горшенева заявила в полицию на участницу обнаженной фотосессии на могиле звездного мужа

Вдова солиста рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева написала заявление в полицию на женщину, устроившую фотосессию в нижнем белье на могиле мужа. Ее поступок она охарактеризовала как осквернение.
Неизвестная фанатка проникла ночью на Богословское кладбище, где сфотографировалась на фоне памятника Горшку в одних трусах. Вдова Михаила, Ольга Горшенева, назвала ее поступок «дикостью» и обратилась с заявлением в полицию.
«Я считаю, это осквернение. Пусть дальше буква закона разбирается. Девочку нужно наказать», — заявила Ольга в беседе с kp.ru.
По ее словам, она не хотела придавать ситуацию огласке. Однако Ольга считает, что в произошедшем необходимо разобрать ситуацию и узнать о мотивах поступка девушки. В том, будет ли заведено уголовное дело, вдова Горшка пока не уверена.
Ранее Ольга Горшенева резко высказалась о сериале «Король и Шут». По ее словам, сценаристы исказили образ ее покойного супруга и опорочили его память.