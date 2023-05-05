Полковника СБУ Михаила Ярцева ликвидировали в зоне специальной военной операции

Полковника Службы безопасности Украины Михаила Ярцева ликвидировали в зоне специальной военной операции. Детали смерти сотрудника не приводят.
Информацией о гибели Ярцева поделились на странице Нерубайского сельского совета Одесской области в социальной сети. Полковника ликвидировали еще три дня назад, однако известно о смерти стало позже. Информации о точной причине произошедшего не поступало.
Вооруженные силы России продолжают вести спецоперацию на Украине. В Министерстве обороны РФ 2 мая сообщили, что на Краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки составили до 65 человек.