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Государственный исторический музей анонсировал экспозицию «Память сердца» к 9 Мая

Общество
Государственный исторический музей анонсировал экспозицию «Память сердца» к 9 Мая

Государственный исторический музей ко Дню Победы, 9 Мая, анонсировал новый военно-патриотический проект «Память сердца», сообщает газета «Культура».

В рамках этой программы сотрудники музея на Красной площади будут не просто знакомить посетителей с фактами из жизни страны во время Великой Отечественной войны. Музейщики расскажут о ВОВ через вспоминания своих собственных родственников, которые прошли через те страшные годы и события.

«В первом выпуске директор Исторического музея Алексей Левыкин рассказывает о наградах своего отца, Константина Григорьевича Левыкина», — указано в сообщении Минкультуры России.

Помимо этой выставки, в Москве будет проведен военно-исторический фестиваль «Победа», мероприятия которого пройдут на площадке Центрального дома художника на Крымском валу с 24 апреля по 17 мая.
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