Государственный исторический музей анонсировал экспозицию «Память сердца» к 9 Мая

В рамках этой программы сотрудники музея на Красной площади будут не просто знакомить посетителей с фактами из жизни страны во время Великой Отечественной войны. Музейщики расскажут о ВОВ через вспоминания своих собственных родственников, которые прошли через те страшные годы и события.