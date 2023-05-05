«Вопрос национальной безопасности»: Зюганов призвал решить проблему со снабжением ЧВК «Вагнер» боеприпасами

Глава КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на обращение ЧВК «Вагнер» во главе с основателем военной компании Евгением Пригожиным к начальнику генерального штаба Валерию Герасимову, министру обороны Сергею Шойгу, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину и народу России.
Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации подчеркнул, что разделяет крайнюю обеспокоенность формирования нехваткой боеприпасов. Он призвал Путина, СБ РФ, Минобороны России внимательно ознакомиться с соответствующим обращением, отнестись к поднятым в нем проблемам самым серьезным образом и незамедлительно отреагировать. Об этом политический деятель написал в своих соцсетях.
«Бойцы сражаются на передовой с бандеровцами во имя нашего Отечества. Они противостоят врагу, за которым стоит вся мощь США и их натовских сателлитов, зачастую ценой своих жизней. Наши героические воины должны быть обеспечены всем необходимым как на фронте, так и полной поддержкой тыла. Это вопрос национальной безопасности», — подчеркнул Зюганов.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступление вопреки всему — острому дефициту наступательных ресурсов и численному превосходству противника. При этом основатель «оркестра» предупредил, что командование формирования приняло решение вывести «музыкантов» из Бахмута 10 мая из-за продолжающегося «снарядного голода».