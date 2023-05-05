«Вопрос национальной безопасности»: Зюганов призвал решить проблему со снабжением ЧВК «Вагнер» боеприпасами

Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации подчеркнул, что разделяет крайнюю обеспокоенность формирования нехваткой боеприпасов. Он призвал Путина, СБ РФ, Минобороны России внимательно ознакомиться с соответствующим обращением, отнестись к поднятым в нем проблемам самым серьезным образом и незамедлительно отреагировать. Об этом политический деятель написал в своих соцсетях.