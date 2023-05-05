Глава МИД Иордании: в Лиге арабских государств достаточно сторонников возвращения Сирии

Тем не менее прием Сирии в ЛАГ важен с точки зрения дипломатии: возвращение ее на эту площадку может ускорить и нормализацию связей с другими организациями и странами. Республике, находящейся под санкциями США и ЕС, остро необходима помощь международного сообщества в устранении последствий затяжной войны.