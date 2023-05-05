Глава МИД Иордании: в Лиге арабских государств достаточно сторонников возвращения Сирии

Членство Дамаска в организации станет первым шагом на пути к снятию западных санкций.
В Лиге арабских государств (ЛАГ) достаточное число сторонников возвращения Сирийской Арабской Республики (САР) в эту организацию. Такое заявление в беседе с прессой сделал министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.
Восстановление членства Дамаска станет по большей части символическим событием, считает он. За ним последует «долгий и сложный» процесс нормализации обстановки в республике, которая 12 лет страдала от вооруженного конфликта.
Тем не менее прием Сирии в ЛАГ важен с точки зрения дипломатии: возвращение ее на эту площадку может ускорить и нормализацию связей с другими организациями и странами. Республике, находящейся под санкциями США и ЕС, остро необходима помощь международного сообщества в устранении последствий затяжной войны.
Сафади подчеркнул, что готовность Сирии добиться реального прогресса в мирном урегулировании конфликта поможет ей заручиться поддержкой арабских государств. Они, в свою очередь, могут попытаться пролоббировать снятие западных рестрикций, которые в основном и препятствуют процессу восстановления страны.
В настоящее время в ЛАГ насчитывается 22 члена. Сирия была исключена из организации с началом гражданской войны в 2011 году. Изначально некоторые страны региона поддержали антиправительственные вооруженные формирования, но после усиления позиций официальных властей во главе с Башаром Асадом взяли курс на нормализацию отношений с Дамаском.
Несколько дней назад в Аммане прошла встреча министров иностранных дел Сирии, Иордании, Саудовской Аравии, Египта и Ирака. Дипломаты обсудили план мирного урегулирования кризиса и заявили о поддержке суверенитета САР и о необходимости вывода всех иностранных контингентов и незаконных вооруженных формирований с ее территории.
Также ожидается, что министры Лиги арабских государств соберутся 7 мая в Каире. Дипломаты планируют обговорить вопросы возвращения Дамаска в ЛАГ на фоне стремления стран региона нормализовать отношения с правительством Башара Асада.