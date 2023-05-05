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Два склада охвачены огнем на площади 2000 квадратных метров в Екатеринбурге

Происшествия
Два склада охвачены огнем на площади 2000 квадратных метров в Екатеринбурге

Крупный пожар вспыхнул на улице Базальтовой в Екатеринбурге. Огонь охватил два складских помещения на площади 2000 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, на складах хранятся легковоспломеняющиеся жидкости и резина. В настоящий момент на месте происшествия наращивается группировка сил и средств пожарной охраны. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее стало известно, что несколько бытовок загорелись на улице Василисы Кожиной в Москве. Сотрудникам экстренных служб удалось оперативно ликвидировать пожар на западе российской столицы, сообщила «Вечерняя Москва».
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