Полиция Берлина запретила использование российского и украинского флагов 8 и 9 мая

Правоохранительные органы Берлина наложили запрет на использование флагов России и Украины 8 и 9 мая. Соответствующей информацией поделились местные сотрудники полиции.
Об этом стало известно в пятницу. Эта инициатива не распространяется на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны, подчеркнули в сообщении.
«Эта война не должна ломать стереотипы в Берлине, особенно в связи с символической датой, не должна выходить за рамки демократического дискурса и перерастать в конфликт или противостояние», — указали в правоохранительных органах.
Похожий запрет на использование флагов был введен уже в 2022 году. Этот шаг, в свою очередь, вызвало большое количество критики с украинской стороны.