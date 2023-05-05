Актриса Алина Покровская поделилась историей последнего разговора со скончавшимся коллегой Василием Лановым

Как вспоминает Покровская, они разговаривали на тему открытия мемориальной доски народному артисту РСФСР Георгию Юматову. Лановой говорил о важности этого события и настаивал на установке доски в ближайшее время. К сожалению, торжественная церемония открытия памятной доски на доме Юматова, в котором он прожил порядка 40 лет, прошла через год после смерти артиста – в мае 2022 года.