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Актриса Алина Покровская поделилась историей последнего разговора со скончавшимся коллегой Василием Лановым

Шоу-бизнес
Актриса Алина Покровская поделилась историей последнего разговора со скончавшимся коллегой Василием Лановым

Актер театра и кино Василий Лановой скончался в январе 2021 года из-за коронавирусной инфекции. О своем коллеге по фильму «Офицеры» рассказала народная артистка России Алина Покровская в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.

По словам актрисы, последняя встреча с Лановым произошла в декабре 2020 года на торжественном мероприятии по случаю 50-летия со дня выпуска советской кинокартины, в котором оба актера сыграли главные роли.

Как вспоминает Покровская, они разговаривали на тему открытия мемориальной доски народному артисту РСФСР Георгию Юматову. Лановой говорил о важности этого события и настаивал на установке доски в ближайшее время. К сожалению, торжественная церемония открытия памятной доски на доме Юматова, в котором он прожил порядка 40 лет, прошла через год после смерти артиста – в мае 2022 года.

Следует отметить, что Покровская, Лановой и Юматов играли главные роли в советском фильме режиссера Владимира Рогового «Офицеры». Сама актриса называет это художественное кино «честной, не фальшивой, домашней» работой.

Ранее народный артист Российской Федерации Юрий Назаров рассказал о противоречивости советского фильма «Маленькая Вера» режиссера Василия Пичула.
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