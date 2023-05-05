Актриса Алина Покровская поделилась историей последнего разговора со скончавшимся коллегой Василием Лановым

Актер театра и кино Василий Лановой скончался в январе 2021 года из-за коронавирусной инфекции. О своем коллеге по фильму «Офицеры» рассказала народная артистка России Алина Покровская в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.
По словам актрисы, последняя встреча с Лановым произошла в декабре 2020 года на торжественном мероприятии по случаю 50-летия со дня выпуска советской кинокартины, в котором оба актера сыграли главные роли.
Как вспоминает Покровская, они разговаривали на тему открытия мемориальной доски народному артисту РСФСР Георгию Юматову. Лановой говорил о важности этого события и настаивал на установке доски в ближайшее время. К сожалению, торжественная церемония открытия памятной доски на доме Юматова, в котором он прожил порядка 40 лет, прошла через год после смерти артиста – в мае 2022 года.
Следует отметить, что Покровская, Лановой и Юматов играли главные роли в советском фильме режиссера Владимира Рогового «Офицеры». Сама актриса называет это художественное кино «честной, не фальшивой, домашней» работой.
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