Уфимские сотрудники Росприроднадзора изъяли выставленного на продажу в интернете львенка

Как пишет сетевое издание UfacityNews.ru, сотрудники и общественный инспектор Росприроднадзора навестили продавца под видом покупателей. Оказалось, что животное содержится в обычной квартире. Также у мужчины отсутствовали лицензии и разрешающие документы. Когда «клиенты» обнаружили себя, предъявив удостоверения, владелец передал им львенка добровольно, сообщили в пресс-службе ведомства.