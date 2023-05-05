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Уфимские сотрудники Росприроднадзора изъяли выставленного на продажу в интернете львенка

Происшествия
Уфимские сотрудники Росприроднадзора изъяли выставленного на продажу в интернете львенка

Росприроднадзор изъял в Уфе львенка, объявление о продаже которого было размещено на «Авито». Об этом рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ Светлана Радионова.

Как пишет сетевое издание UfacityNews.ru, сотрудники и общественный инспектор Росприроднадзора навестили продавца под видом покупателей. Оказалось, что животное содержится в обычной квартире. Также у мужчины отсутствовали лицензии и разрешающие документы. Когда «клиенты» обнаружили себя, предъявив удостоверения, владелец передал им львенка добровольно, сообщили в пресс-службе ведомства.

Надзорники попросили зоолунопарк «Саванну» взять маленького хищника на передержку. Ветврачи определили, что это самка. Теперь юную львицу ждут рентгенологическое обследование и общий анализ крови.

По словам Радионовой, в настоящее время ведется поиск места для постоянного содержания зверя. Держать таких животных дома запрещено законом, а торговать ими на «Авито» просто аморально, добавила чиновница.
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