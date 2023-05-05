Киев заявил о минировании морской акватории Украины на площади 14 тыс. квадратных метров

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что морская акватория страны заминирована на площади в 14 тыс. квадратных метров. Об этом чиновник рассказал в интервью местному агентству «Укринформ».
Напомним, что жители Одессы и Одесской области систематически сообщают о взрывах на территории, прилегающей к городу и региону. По имеющимся данным, инциденты были связаны с контролируемым подрывом мин, которые выносит к берегу.
До этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что в Черном море дрейфуют мины, установленные украинскими войсками. Боеприпасы представляют угрозу для судоходства и портовой инфраструктуры причерноморских стран, подчеркнул российский дипломат.