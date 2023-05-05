Ориентир на оборону: новый пакет помощи Киеву показал сомнения США в наступлении ВСУ

Вероятно, американские специалисты считают, что рубежи, до которых смогут дойти штурмовые подразделения ВСУ, могут быть контратакованы российскими войсками — для сдерживания последних и предназначаются противотанковые ракетные и гранатометные комплексы. Как уже не раз бывало, военная помощь, которая значилась в очередном пакете, оказывалась на Украине еще до публикации официальной информации. Сегодня можно предположить, что противотанковые системы если и не поступили еще на Украину, то уже находятся на пути в ВСУ.