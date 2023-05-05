Ориентир на оборону: новый пакет помощи Киеву показал сомнения США в наступлении ВСУ

В Вашингтоне объявили об утверждении очередного пакета военной помощи украинскому режиму, который включает в себя уже привычные ракеты для РСЗО HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды, мины калибра 120-мм, 81-мм и 60-мм.
Кроме того, указано, что Украина получит 155-мм гаубицы, правда, не уточняется, о каких именно артиллерийских системах идет речь. Еще ВСУ получат инженерные боеприпасы для проделывания проходов в минных полях, но самое интересное — то, что в новом пакете очень большое внимание, как и год назад, уделено наращиванию противотанковых возможностей украинских подразделений.
В частности, речь идет об отправке ракетных комплексов TOW, а также гранатометов AT-4 и Carl Gustaf. По характеру своего применения эти виды оружия критически необходимы скорее для оборонительных видов боя, чем для наступления. Подобное усиление противотанковых возможностей ВСУ уже наблюдалось на первом этапе СВО. Тогда украинским подразделениям удалось сжечь немалое количество российской боевой техники, что заставило конструкторов в РФ озаботиться усилением защищенности танков, БМП и БТР, а войска занялись кустарным добронированием вооружения.
Судя по всему, сейчас в Вашингтоне осознают необходимость оборонительного усиления ВСУ, что на фоне наступления лишено логики. Однако можно предположить, что в США уже знают, какими будут результаты украинских атак, и готовят подопечных к оборонительным операциям.
То есть, заглядывая в будущее, американские планировщики действий ВСУ видят серьезную угрозу российского контрнаступления. В противном случае они бы не стремились усилить оборонительные возможности украинской армии, пока в самих США идут разговоры о критическом опустошении запасов вооружения подобного назначения.
Вероятно, американские специалисты считают, что рубежи, до которых смогут дойти штурмовые подразделения ВСУ, могут быть контратакованы российскими войсками — для сдерживания последних и предназначаются противотанковые ракетные и гранатометные комплексы. Как уже не раз бывало, военная помощь, которая значилась в очередном пакете, оказывалась на Украине еще до публикации официальной информации. Сегодня можно предположить, что противотанковые системы если и не поступили еще на Украину, то уже находятся на пути в ВСУ.
Следовательно, США подстраховывают украинскую армию от российского контрудара. То есть в Вашингтоне не особенно верят в наступательный успех Киева — особенно в сочетании с теми многослойными и эшелонированными оборонительными линиями, которые за последние полгода выстроены российскими военными на всех угрожаемых направлениях.