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Правоохранители задержали избившего женщину под камерами жителя Калининградской области

Происшествия
Правоохранители задержали избившего женщину под камерами жителя Калининградской области

На территории Куршской косы в Калининградской области сотрудники органов задержали мужчину, подозреваемого в избиении женщины. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным правоохранителей, 30 апреля на улице Литовский вал подозреваемый ударил женщину. От полученного удара потерпевшая упала на землю.

Вскоре полицейские задержали 32-летнего строителя, у которого ранее не было судимостей. Он сознался в содеянном и признал вину. По словам злоумышленника, конфликт с потерпевшей у него завязался в магазине. Чуть позже мужчина ударил женщину на улице.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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