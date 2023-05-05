Правоохранители задержали избившего женщину под камерами жителя Калининградской области

На территории Куршской косы в Калининградской области сотрудники органов задержали мужчину, подозреваемого в избиении женщины. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
По данным правоохранителей, 30 апреля на улице Литовский вал подозреваемый ударил женщину. От полученного удара потерпевшая упала на землю.
Вскоре полицейские задержали 32-летнего строителя, у которого ранее не было судимостей. Он сознался в содеянном и признал вину. По словам злоумышленника, конфликт с потерпевшей у него завязался в магазине. Чуть позже мужчина ударил женщину на улице.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее житель Крыма избил и изнасиловал 94-летнюю прабабушку друга. Информации о состоянии пенсионерки не поступало.