Правоохранители задержали избившего женщину под камерами жителя Калининградской области

Вскоре полицейские задержали 32-летнего строителя, у которого ранее не было судимостей. Он сознался в содеянном и признал вину. По словам злоумышленника, конфликт с потерпевшей у него завязался в магазине. Чуть позже мужчина ударил женщину на улице.