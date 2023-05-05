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Певец Егор Крид выплатил более миллиона рублей по налоговым задолженностям

Общество
Певец Егор Крид выплатил более миллиона рублей по налоговым задолженностям

Российский музыкант и блогер Егор Крид оперативно выплатил все налоговые задолженности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

На фоне начавшихся разбирательств в отношении коллег, артист выплатил задолженности, чтобы избежать внимания со стороны ФНС и МВД. За прошлый месяц Крид выплатил в государственную казну более миллиона рублей налогов.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разрабатывает новый законопроект, направленный на регулирование блогосферы. Такое решение было принято в связи с лазейками в законодательстве, которые позволяют недобросовестным блогерам уклоняться от оплаты налогов в полном объеме.
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