Певец Егор Крид выплатил более миллиона рублей по налоговым задолженностям

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разрабатывает новый законопроект, направленный на регулирование блогосферы. Такое решение было принято в связи с лазейками в законодательстве, которые позволяют недобросовестным блогерам уклоняться от оплаты налогов в полном объеме.