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Президент Сербии Александр Вучич: арестованный за стрельбу в Младеноваце мужчина никогда не выйдет на свободу

Происшествия
Президент Сербии Александр Вучич: арестованный за стрельбу в Младеноваце мужчина никогда не выйдет на свободу

Задержанный за убийство в Младеноваце мужчина пожизненно будет заключен под стражу. Соответствующей информацией поделился сербский лидер Александр Вучич.

Об этом он заявил 5 мая, в пятницу. Стрельба после произошедшего в школе 3 мая стала нападением на все государство, добавил президент. Прежде стало известно, что сотрудники правоохранительных органов страны задержали мужчину, который убил восемь человек в Младеноваце. Такой информацией прежде поделился сербский телеканал.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел государства сочли соответствующее нападение с оружием террористическим актом.
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