Президент Сербии Александр Вучич: арестованный за стрельбу в Младеноваце мужчина никогда не выйдет на свободу

Об этом он заявил 5 мая, в пятницу. Стрельба после произошедшего в школе 3 мая стала нападением на все государство, добавил президент. Прежде стало известно, что сотрудники правоохранительных органов страны задержали мужчину, который убил восемь человек в Младеноваце. Такой информацией прежде поделился сербский телеканал.