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Президент Сербии Александр Вучич назвал второе за неделю массовое убийство «нападением на всю страну»

Происшествия
Президент Сербии Александр Вучич назвал второе за неделю массовое убийство «нападением на всю страну»

Сербский лидер Александр Вучич отреагировал на массовое убийство, которое произошло 5 мая в муниципалитете Младеновац под Белградом.

По словам главы государства, произошедшая стрельба трактуется как «нападение на всю страну». Происшествие привело к смерти восьми человек. Оно произошло на следующий день после нападения семиклассника на столичную школу.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве восьми человек. В операции приняли участие более 600 сотрудников МВД Сербии. При этом, по словам соседей задержанного, он был «проблемным» человеком.
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