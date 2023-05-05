Президент Сербии Александр Вучич назвал второе за неделю массовое убийство «нападением на всю страну»

Сербский лидер Александр Вучич отреагировал на массовое убийство, которое произошло 5 мая в муниципалитете Младеновац под Белградом.
По словам главы государства, произошедшая стрельба трактуется как «нападение на всю страну». Происшествие привело к смерти восьми человек. Оно произошло на следующий день после нападения семиклассника на столичную школу.
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве восьми человек. В операции приняли участие более 600 сотрудников МВД Сербии. При этом, по словам соседей задержанного, он был «проблемным» человеком.