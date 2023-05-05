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Бывшего военного из Белгородской области приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене

Происшествия
Бывшего военного из Белгородской области приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене

Суд приговорил бывшего военного из Белгородской области к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, пишет издание в своем Telegram-канале.

При этом на территории Украины с февраля прошлого года было возбуждено около 1200 уголовных дел о госизмене. Из них 226 — по факту коллаборационизма и предательства. Также известно, что 385 фигурантов находятся в розыске.

Накануне стало известно, что российский президент Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении за совершение государственной измены. До этого максимальный тюремный срок по статье 275 УК РФ составлял 20 лет.
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