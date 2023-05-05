Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил заинтересованность страны в мире на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил заинтересованность европейской страны в мирном урегулировании ситуации на Украине. Часть последней — древняя венгерская земля, напомнил политик в эфире радиостанции Kossuth.
«Мы, венгры, вдвойне заинтересованы в обеспечении мира на Украине», — пояснил глава кабинета министров Венгрии.
Ранее Виктор Орбан прокомментировал гипотетическую ситуацию, когда Россия якобы будет побеждена и смирится со своим поражением. Политик подчеркнул, что такое возможно только в сказке, а в реальности — нет.