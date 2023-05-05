Байопик о режиссере Альфреде Хичкоке покажут на кинофестивале Beat Film Festival в Москве

Также в рамках фестивальных показов будут демонстрировать «Revival 69: Возвращение легенды», «Девушки, живущие в сети», «Нам Джун Пайк: Луна — Первый Телевизор», и другие кинокартины. Стоит отметить, что Beat Film Festival пройдет в период с 7 по 18 июня в Москве.