Байопик о режиссере Альфреде Хичкоке покажут на кинофестивале Beat Film Festival в Москве

Организаторы Международного фестиваля документального кино Beat Film Festival обнародовали программу события, информирует «Культуромания».
На кинофестивале покажут 15 картин. Среди заявленных лент были представлены байопик о британском и американском режиссере под названием «Меня зовут Альфред Хичкок» и драматическая картина «Джефф Макфетридж рисует жизнь», рассказывающая о жизни и творчестве дизайнера, сотрудничавшего с такими промышленными гигантами как Apple и Nike.
Также в рамках фестивальных показов будут демонстрировать «Revival 69: Возвращение легенды», «Девушки, живущие в сети», «Нам Джун Пайк: Луна — Первый Телевизор», и другие кинокартины. Стоит отметить, что Beat Film Festival пройдет в период с 7 по 18 июня в Москве.