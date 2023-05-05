Похороны дизайнера Вячеслава Зайцева смутили общественность из-за поведения родственников кутюрье

Корреспондент «Московского комсомольца» сообщил, что похороны российского дизайнера Вячеслава Зайцева прошли странным образом.
Прощание с известным кутюрье, состоявшееся 4 мая на кладбище в Щелково, вызвало неоднозначную реакцию. Отмечается, что соболезнования в связи со смертью Зайцева выразили около сотни знаменитостей, однако на сами похороны добрались только пять российских звезд — певица Надежда Бабкина, шоумен Сергей Зверев, актер Авангард Леонтьев, артист Бедрос Киркоров и общественный деятель Татьяна Михалкова.
Также корреспондент отметил странные отношения между родственниками Зайцева. Сын и внучка модельера приехали на кладбище отдельно друга от друга и не общались на протяжении похорон. В храме девушку пришлось даже уговаривать встать рядом со своим отцом.
Ранее стала известна причина отсутствия певицы Аллы Пугачевой на похоронах Зайцева, которая прибыла в столицу незадолго до прощания с кутюрье. Артистка чувствовала себя плохо из-за перелета в Москву.