Похороны дизайнера Вячеслава Зайцева смутили общественность из-за поведения родственников кутюрье

Прощание с известным кутюрье, состоявшееся 4 мая на кладбище в Щелково, вызвало неоднозначную реакцию. Отмечается, что соболезнования в связи со смертью Зайцева выразили около сотни знаменитостей, однако на сами похороны добрались только пять российских звезд — певица Надежда Бабкина, шоумен Сергей Зверев, актер Авангард Леонтьев, артист Бедрос Киркоров и общественный деятель Татьяна Михалкова.