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Похороны дизайнера Вячеслава Зайцева смутили общественность из-за поведения родственников кутюрье

Общество
Похороны дизайнера Вячеслава Зайцева смутили общественность из-за поведения родственников кутюрье

Корреспондент «Московского комсомольца» сообщил, что похороны российского дизайнера Вячеслава Зайцева прошли странным образом.

Прощание с известным кутюрье, состоявшееся 4 мая на кладбище в Щелково, вызвало неоднозначную реакцию. Отмечается, что соболезнования в связи со смертью Зайцева выразили около сотни знаменитостей, однако на сами похороны добрались только пять российских звезд — певица Надежда Бабкина, шоумен Сергей Зверев, актер Авангард Леонтьев, артист Бедрос Киркоров и общественный деятель Татьяна Михалкова.

Также корреспондент отметил странные отношения между родственниками Зайцева. Сын и внучка модельера приехали на кладбище отдельно друга от друга и не общались на протяжении похорон. В храме девушку пришлось даже уговаривать встать рядом со своим отцом.

Ранее стала известна причина отсутствия певицы Аллы Пугачевой на похоронах Зайцева, которая прибыла в столицу незадолго до прощания с кутюрье. Артистка чувствовала себя плохо из-за перелета в Москву.
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