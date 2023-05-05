Полиция Череповца задержала организаторов подпольной нарколаборатории

Сотрудники УМВД России по Вологодской области выявили и ликвидировали подпольную нарколабораторию в Череповце.
В результате спецоперации череповецким полицейским удалось разоблачить и задержать двух местных безработных жителей, которые арендовали окраине города ангар, устроив в нем нарколабораторию. Там они изготавливали наркотические вещества, а затем распространяли их по территории Череповецкого района с с помощью закладок, сообщает vologda-poisk.ru.
В ангаре были обнаружены более 19 килограммов мефедрона и около шести килограммов метадона. Нарколаборатория имела специальное оборудование для производства наркотиков. Возбуждено уголовное дело, его материалы готовятся для передачи в суд.