Полиция Череповца задержала организаторов подпольной нарколаборатории

В результате спецоперации череповецким полицейским удалось разоблачить и задержать двух местных безработных жителей, которые арендовали окраине города ангар, устроив в нем нарколабораторию. Там они изготавливали наркотические вещества, а затем распространяли их по территории Череповецкого района с с помощью закладок, сообщает vologda-poisk.ru.